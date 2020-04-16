بريطانيا: رفع إجراءات التباعد الاجتماعي يساهم في انتشار وباء "كورونا"

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الخميس 16 أبريل/نيسان، أن رفع إجراءات التباعد الاجتماعي يساهم في انتشار وباء كورونا المستجد.

القاهرة – سبوتنيك. وقال راب إن المملكة المتحدة سوف تستمر بالعمل بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" لمدة 3 أسابيع أخرى على الأقل، بالرغم من التأثير الاقتصادي السلبي لحالة الإغلاق.

وتابع في مؤتمر صحفي: "أي تخفيف سيجرى حاليا على الإجراءات المفروضة لمواجهة الفيروس سيكون له تأثير كبير وسيساهم في انتشار الوباء... لذلك ستستمر إجراءات التباعد الاجتماعي لمدة 3 أسابيع أخرى على الأقل".

واستمر وزير الخارجية البريطاني: "الإغلاق له تأثير سلبي على الاقتصاد، لكن تخفيفه سيكون له تأثير سلبي على البشر والاقتصاد أيضًا".

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد قال في تصريحات سابقة، إن بريطانيا لا ينبغي أن تهدم كل التقدم الذي أحرزته في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

وردا على سؤال بشأن الموعد المتوقع لتخفيف الإجراءات قال المتحدث للصحفيين: "نتبع توجيهات العلماء ونصيحة الخبراء... ينبغي ألا نهدم كل التقدم الذي أحرزناه حتى الآن برفع إجراءات التباعد الاجتماعي قبل الأوان"، حسب "رويترز".