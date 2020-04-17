حرائق قرب محطة تشيرنوبل النووية... وهواء كييف يصبح الأكثر تلوثا في العالم

أصبحت مستويات التلوث في العاصمة الأوكرانية كييف هي الأسوأ في العالم، اليوم الجمعة، بفعل الحرائق في منطقة تشيرنوبل النووية المحظورة وأماكن أخرى.

ذكرت هيئة المراقبة السويسرية (آي. كيو إير)، أن كييف شهدت أعلى مستوى من تلوث الهواء في المدن العالمية الكبرى، متجاوزة هانغتشو وتشونغ تشينغ وشنغهاي في الصين، بحسب "رويترز".

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية إنه على الرغم من أن كارثة تشيرنوبل عام 1986 أرسلت غيوما من المواد النووية في معظم أنحاء أوروبا، فلا يوجد خطر إشعاعي جديد من الحرائق والتلوث.

وقالت في بيان "الضباب الدخاني تشكل في سماء كييف وإقليم كييف. لا يمثل خطرا كيميائيا أو إشعاعيا ومستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية".

لكن السلطات ناشدت ما يقرب من 3.7 مليون شخص في المدينة البقاء في المنازل، حيث يجلس معظمهم على أي حال بسبب القيود التي تهدف إلى احتواء فيروس كورونا، وإغلاق النوافذ.

وأضافت الوزارة أن "هذا الدخان يمكن أن يسبب الصداع والسعال وصعوبة التنفس وتهيج العينين والتهاب الغشاء المخاطي للأنف والحنجرة بالإضافة إلى عدد من الأمراض والحساسية".

وقالت الشرطة إن حريقا كبيرا بدأه مشعلو حرائق في الغابات حول تشيرنوبل في وقت سابق هذا الشهر، تم إخماده هذا الأسبوع، لكن حرائق جديدة اندلعت مساء أمس الخميس مدفوعة برياح شديدة.