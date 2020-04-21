ما سبب إطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل صباح اليوم؟

دوت صافرات الإنذار لمدة دقيقتين في جميع أنحاء إسرائيل في الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، مساء اليوم الثلاثاء، أن صافرات الإنذار دوت لذكرى "ضحايا الهولوكوست"، وافتتاح أحداث يوم ذكرى "المحرقة"، التي تحدث في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد أن صافرات الإنذار حينما تدوي تتوقف الحياة الإسرائيلية، حيث يقف المشاة في مكانهم، وتتوقف الحافلات في شوارع مزدحمة وتقف السيارات على الطرق السريعة الرئيسية، وسائقوها يقفون على الطرق مع انحناء رؤوسهم.

ولفت الموقع الإلكتروني إلى أن الشوارع اليوم كانت فارغة في الغالب، والمقاهي والمطاعم التي تغلق عادة في يوم الذكرى، مغلقة في الأساس، والبلاد في حالة إغلاق شبه تام منذ حوالي شهر، لمحاولة وقف انتشار الفيروس.

وتم تسجيل المراسم الرئيسية في متحف "الهولوكوست/ياد فاشيم"، النصب التذكاري للمحرقة في مدينة القدس، وعقد أمام ساحة غيتو وارسو الفارغة، والتي عادة ما تكون مليئة بكبار الشخصيات والضيوف الآخرين لهذا الحدث. وتواجد هناك فقط مشرف المراسم والفنانين الذين قاموا بأداء الأغاني، في حين أرسل المتحدثون رسائل فيديو.