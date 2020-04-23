مؤسس "علي بابا" يتبرع لدول أفريقيا بأجهزة تنفس صناعي

قال مسؤول في الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يصل إلى دول إفريقيا 300 جهاز تنفس صناعي تبرع بها الملياردير الصيني جاك ما، مؤسس مجموعة "علي بابا" في الأسابيع المقبلة.

وأكد جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الدول التي ليس لديها أي أجهزة تنفس صناعي سيكون لها الأولوية.

وقال نكينجاسونج، الأسبوع الماضي، إن هناك عشر دول أفريقية، لم يحددها، تواجه المرض دون جهاز تنفس صناعي واحد، ووصف نكينجاسونج الوضع الخاص بالفحوص في أنحاء القارة بأنه "محبط للغاية".

وأضاف "حتى هذا الأسبوع في القارة التي يقطنها 1.3 مليار نسمة تم إجراء نحو 415 ألف تحليل للمرض فقط" وحث الحكومات على توسيع نطاق إجراء الفحوص. وأضاف أن الهدف هو فحص عشرة ملايين شخص في أنحاء القارة.

وقال مدير المركز النيجيري لمكافحة الأمراض إن التبعات ستكون كارثية إذا لم تتلق منظمة الصحة العالمية تمويلا كاملا.

وكان الرئيس الأمركي دونالد ترامب، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستوقف تمويل المنظمة بسبب طريقة تعاملها مع الجائحة وهو ما قد يخفض 15 بالمئة تقريبا من ميزانيتها.

وقال المسؤول النيجيري "نعتمد عليهم في الإرشاد.. هناك أرواح يتم إنقاذها بسبب عملهم... ليس لدينا رفاهية بناء كل البنية التحتية وحدنا في القارة" ووصف منظمة الصحة العالمية بأنها "ضرورية لنجاتنا بشكل جماعي".

وأضاف "إذا تأثر تمويل منظمة الصحة العالمية بالطريقة التي قد تحدث.. فسوف تدفع الإنسانية ثمنا فادحا".