ترامب: المؤتمرات الصحفية حول كورونا لا تستحق الوقت أو الجهد

قلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أهمية إقامة المؤتمر الصحفي اليومي الذي اعتاد على المشاركة فيه في البيت الأبيض للكشف عن آخر التفاصيل الخاصة بتفشي فيرس كورونا، قائلا إن المؤتمرات الصحفية "لا تستحق الوقت أو المجهود".

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من تعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات لاذعة بعد أن ألمح في مؤتمر صحفي إلى أنه من الممكن "علاج فيروس كورونا عن طريق حقن المرضى بالمنظفات".

ونشر الرئيس ترامب تغريدة قال فيها "ما هو الغرض من عقد مؤتمرات البيت الأبيض الإخبارية، وسائل الإعلام الكبرى لا تطرح شيئا سوى أسئلة معادية، ثم ترفض الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة، إنهم يحصلون على تقييمات قياسية، والشعب الأمريكي لا يحصل على شيء سوى الأخبار الزائفة، لا تستحق الوقت والجهد!".

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020

​وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا من فيروس كورونا حيث سجلت أكثر من 900 الف إصابة مؤكدة وتجاوزت حصيلة الوفيات فيها 50 ألفا.