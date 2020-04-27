مواطنة تركية تطلب المساعدة... ووزيرالصحة يرسل طائرة لجلبها مع أسرتها... فيديو

وجهت مواطنة تركية تعيش مع أسرتها في مدينة مالمو السويدية، رسالة مصورة طلبت فيها المساعدة من حكومة بلادها، من أجل أن يحصل والدها المصاب بفيروس "كورونا" على الرعاية الصحية اللازمة لعلاجه.

وخاطبت ليلى حكومة بلدها قائلة "أعيش مع أسرتي في السويد وأعراض كورونا بدأت تظهر على والدي قبل 11 يوماً، واتصلنا بالمستشفى مرارا، لكنهم لم يستجيبوا لنا".

مضيفة "وبعد أن ساءت الحالة الصحية لوالدي جاء طبيب إلى منزلنا وأكد إصابته بكورونا، وأوصى بنقله إلى المستشفى، لكن رغم تأكيد إصابته بكورونا أخرجوه من المستشفى وطلبوا منه البقاء في المنزل".

فأرسلت تركيا طائرة إسعاف خاصة إلى السويد؛ تلبية لطلب ابنة المواطن التركي، وتم نقله الأحد، 26 أبريل/ نيسان 2020، إلى أنقرة.

وقام وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنة التركية، وقال لها في تغريدة نشرها عبر تويتر: "اطمئني عزيزتي ليلى، نحن عالجنا 25 ألف مصاب، وبإذن الله سيتعافى والدك أيضاً من هذا الفيروس".

عقب وصولهم العاصمة التركية تم إجراء الفحوص الطبية للعائلة، وتم نقلهم جميعاً بعد ذلك إلى مستشفى المدينة الطبية في أنقرة.

هذا وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، مدينة باشاك شهير الطبية في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول.

افتتاح المرحلة الأولى من مدينة باشاك شهير الطبية الكبرى في #إسطنبول، بشكل مبكر، لتساهم في جهود الحكومة التركية لمكافحة انتشار فيروس #كورونا. pic.twitter.com/4KIQXi9UrE — TRT عربي (@TRTArabi) April 20, 2020

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده وضعت 10 مدن طبية في خدمة مواطنيها، وتخطط لإنشاء 8 أخرى نهاية العام الجاري.

وتابع قائلا: "عندما بدأنا بوضع حجر الأساس للمدن الطبية، زعم البعض أننا لن ننجح في إتمام بناء هذه الصروح، لكن وبعون الله وبجهود المقاولين الأتراك والشركاء الأجانب، نجحنا في إتمام هذه المستشفيات"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.