"نيسان" للسيارات تبدأ بإنتاج الأقنعة الطبية

بدأت شركة نيسان لصناعة السيارات بتصنيع أقنعة واقية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في اليابان والمنتشرين على الخطوط الأمامية في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع " تريد أرابيا " تنوي الشركة تم صنع 2500 قناع شهرياً في مركز نيسان التقني ومركز نيسان للأبحاث ومصنع يوكوهاما التابع للشركة، كما تدرس طرقا جديدة تتيح دعم الشركات التي تصنع أجهزة التنفس والأجهزة القلبية الرئوية الاصطناعية، وذلك استجابة منها لطلب الحكومة اليابانية ، كما تدرس خطة لمساعدة المنتجين من خلال اقتراح تحسينات على إجراءات التصنيع وتوفير مساحة عمل أو قوة عاملة لمساعدة الشركات على زيادة الإنتاج وتوفير القطع التي تعاني من نقص.

وكانت "نيسان" قد أطلقت مبادرات مماثلة في دول أخرى، حيث تصنع الشركة في الولايات المتحدة أقنعة واقية لوجه العاملين في مجال الرعاية الصحية في ولاية ميتشيغان وميسيسيبي وتينيسي، وكذلك في المملكة المتحدة تعمل الشركة على دعم فريق من المتطوعين من مصنع نيسان في ساندرلاند لتسليم الأقنعة الواقية، حيث يتم توزيع 100 ألف قناع أسبوعياً، كما قدمت الشركة أموالاً إضافية لصنع أداة تزيد بشكل كبير من عدد الأقنعة المنتجة.

وفي إسبانيا، بدأت الشركة بإنتاج أجهزة التنفس الطبية بالتعاون مع مستشفى دو سانت باو وشركة الهندسة QEV Technologies ومركز Eurecat للتكنولوجيا، وسيبدأ تصنيع أجهزة التنفس في مصنع أنظمة النقل التابع لنيسان في برشلونة.