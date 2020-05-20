أوامر للإسبان: الكمامات إلزامية إذا عجزتم عن التباعد

أصدرت الحكومة الإسبانية قرارا، اليوم الأربعاء، يقضي بإلزام كل من يزيد سنه عن ست سنوات بوضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة إذا استحال عليهم الحفاظ على مسافة مترين بين بعضهم بعضا.

وقالت وزارة الصحة إن هذه التدابير ضرورية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 83 حالة وفاة جديدة بوباء كوفيد-19 ليستمر المعدل اليومي في التراجع إلى أقل من 100 حالة يوميا لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية في بيان أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 232037 حالة بعد وصول العدد أمس 231606 حالة".

وأوضحت الوزارة أنه "تم تسجيل 83 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 27778 حالة"، في ارتفاع عن عدد أمس الذي وصل إلى 59 وفاة وتراجع عن عدد أول أمس الذي بلغ 87 حالة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السبت الماضي، اعتزامه الطلب من البرلمان الإذن بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر، بعد الفترة التي تنتهي اليوم الأربعاء.