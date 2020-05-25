جونسون يعاني من ضعف البصر بعد تعافيه من كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، يمكن أن يكون له علاقة بإضعاف البصر، حتى لمن يتعافون منه.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، بثتها قناة "سكاي نيوز" الإنجليزية، أوضح فيها أنه أصبح يعاني من ضعف البصر بعدما تعافى من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

Boris Johnson says since his own #COVID19 recovery he is "having to wear spectacles for the first time in years."



The PM says he believes eyesight can be a problem associated with the virus.



Live: https://t.co/o2ukjTDxRh pic.twitter.com/Ot9lb5kLiQ — SkyNews (@SkyNews) May 25, 2020

وتابع جونسون: "أصبحت مضطرا للمرة الأولى منذ سنوات إلى أن أرتدي النظارات الطبية"، مضيفا: "ضعف البصر قد يكون إحدى المشاكل الصحية المرتبطة بفيروس كورونا".

يذكر أن تقارير طبية سابقة، حذرت من إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد، من خلال العين، إذا تمكن من الوصول إليها.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأحد، أن عدد الوفيات في المملكة بسبب فيروس كورونا، بلغ 36793 حالة بعد تسجيل 118 وفاة خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة.

وتعرض بوريس جونسون للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث ترك مهام عمله لنحو عشرين يوما حتى عاد إليها في 27 أبريل الماضي.

وتسبب فيروس كورونا المستجد، في إصابة نحو 5.4 مليون شخص في العالم، بينهم 259 ألف في بريطانيا.