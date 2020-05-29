الخارجية الأمريكية: ندعم بقوة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم... فيديو

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم بقوة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة على "تويتر"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوضح مساعي الولايات المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة.

تدعم الولايات المتحدة بقوة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم #اليوم_الدولي_لحفظة_السلام_التابعين_للأمم_المتحدة pic.twitter.com/xGQNKdLbvJ — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) May 29, 2020

​وأكدت الخارجية أن قوات حفظ السلام تعمل في أكثر من 60 دولة حول العالم، بهدف تحقيق أمن واستقرار وحماية المدنيين.

وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة تساهم سنويا بـ 1.7 مليار دولار في ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام في أكثر الأماكن خطورة حول العالم.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت: "التنفيذ الكامل للقرار الأممي رقم 2436 سيظهر أن الخوذة الزرقاء هي المعيار الذهبي لحفظ السلام حول العالم"، مشيرة إلى قوات حفظ السلام الأممية.