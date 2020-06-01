السلطات الإسرائيلية تكافح حريقا كبيرا جنوب مدينة حيفا

قالت الشرطة إن السلطات الإسرائيلية تكافح حريقا كبيرا جنوبي مدينة حيفا وأغلقت عددا من المحاور الرئيسية، لافتة إلى أنه "لا خطر على المناطق السكنية".

القدس - سبوتنيك. وقالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن السلطات تكافح حريقا كبيرا اندلع جنوب مدينة حيفا شمالي إسرائيل ، ما اضطرها لإغلاق عدد من الطرق الرئيسية.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن الأخيرة "تقوم بالتعاون مع سلطة الإطفاء والإنقاذ بمعالجة الحريق الذي يتقدم على طول الطريق رقم 70 في منطقة تل كشيش، وتقوم بتنظيم حركة السير إلى طرق بديلة وإغلاق عدد من المحاور الرئيسية بسبب كثافة الدخان"، مشيرة إلى "تشغيل طائرات الإطفاء التابعة للشرطة والمروحية التي تقوم بتوجيه حركة سيارات الإطفاء في الميدان وفق تطورات انتشار النار".

وأكد البيان أنه "حتى الآن لا يوجد خطر على مناطق سكنية".