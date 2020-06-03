إيطاليا ترفع القيود على حركة السفر الداخلية والخارجية

بدأت السلطات في إيطاليا بالسماح بالمزيد من تخفيف الإجراءات الاحترازية التي سبق واتخذتها قبل نحو ثلاثة أشهر لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وترفع إيطاليا، اليوم الأربعاء، كافة القيود على السفر داخل البلاد ومن وإلى دول أوروبية، إلا أن القرار لا يشمل الزوار الذين انطلقوا من خارج القارة الأوروبية سعيا للوصول إلى إيطاليا، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وتهدف هذه الخطوة إلى إنقاذ موسم السياحة الصيفي في البلاد الذي سجلت نحو 230 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يقرب من 33 ألف وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الشهر الماضي، إعادة فتح المطاعم والمحال، المغلقة على خلفية تفشي وباء كوفيد-19، وإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية، وحمامات السباحة، والمراكز الرياضية في 26 يونيو/ حزيران، فيما يعاد افتتاح المسارح ودور السينما في 15 من ذات الشهر.

وقال كونتي إن "المرحلة الأولى من إجراءات تخفيف الإغلاق آتت ثمارها، مما يمكن من المضي قدما بثقة وبحس من المسؤولية".

ولكنه حذر في الوقت نفسه من أن "منحنى تفشي الوباء قد يعاود الصعود، وقد تتخذ إجراءات إغلاق مجددا"، واصفا الخطوة بأنها "مخاطرة محسوبة لا بد من اتخاذها". وتابع "لو انتظرنا اللقاح (لعلاج الفيروس) فلن نتمكن من إعادة فتح البلاد ثانية".