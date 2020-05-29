إيطاليا... الأندية توافق على إقامة نهائي كأس إيطاليا قبل استئناف الدوري

وافقت أندية كرة القدم الإيطالية على إقامة الأدوار النهائية لكأس إيطاليا، قبل استئناف الدوري الإيطالي للدرجة الأولى.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان نقلته وكالة "رويترز" إنه سيستأنف موسم كرة القدم في إيطاليا نشاطه بعد إقامة الدورين قبل النهائي والنهائي لكأس إيطاليا، بينما يستعد دوري الدرجة الأولى للعودة في 20 يونيو/حزيران، عقب تصويت لأندية البطولة اليوم الجمعة.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيانها إن "النشاط الرياضي لموسم 2019-2020 سيتم استئنافه بعد كأس إيطاليا، على أن يقام نهائي الكأس في 17 يونيو المقبل.

ولم تكشف الرابطة عن موعد مواجهتي إياب الدور قبل النهائي، التي ستواجه فيهما نابولي فريق إنتر ميلان، فيما سيلعب فيه يوفنتوس ضد ميلان.

وتوقف الموسم في التاسع من مارس/اذار، بسبب وباء كورونا بعد إقامة ذهاب قبل النهائي.

وقالت رابطة الدوري إن القرار جاء بناء على توصية من وزير الرياضة فينشنزو سبادافورا، الذي أكد يوم الخميس استئناف الموسم في 20 يونيو.

وفي وقت سابق قال باولو سكاروني رئيس نادي ميلان إنه يعارض خطط استئناف موسم كرة القدم في إيطاليا بإقامة مباريات الكأس في غضون أيام قليلة.

ونقلت وكالة أنسا للأنباء عن سكاروني قوله "نتفهم الحاجة إلى توفير مواجهات قوية للمشجعين بعد أشهر من التوقف".

وتابعت "لكن من وجهة نظر رياضية يثير قرار إنهاء الكأس في ثلاثة أيام، وتتويج أحد الفرق بهذه الجائزة الرفيعة بهذا الشكل المتعجل بعض التساؤلات خاصة بعد ثلاثة أشهر من التوقف".

كما وافقت الأندية أيضا على استئناف الدوري في الأسبوع الذي يبدأ 20 و21 يونيو/حزيران بإقامة 4 مباريات مؤجلة، وهي أتلانتا ضد ساسولو، وفيرونا أمام كالياري، وإنتر ضد سامبدوريا، وتورينو أمام بارما.

وبعد ذلك ستقام 12 جولة كاملة من المباريات لاستكمال الموسم.

ويتصدر يوفنتوس، الساعي لإحراز اللقب للمرة التاسعة على التوالي، الترتيب برصيد 63 نقطة من 26 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على لاتسيو، الذي يخلو سجله من الهزائم في آخر 21 مباراة في الدوري.

ويتأخر إنتر ميلان بثماني نقاط أخرى في المركز الثالث ولديه مباراة مؤجلة.