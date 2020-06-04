تركيا تنتج أول قمر صناعي محلي للرصد والمراقبة

نجحت الحكومة التركية في إنجاز أول قمر صناعي محلي للمراقبة والرصد، الذي سيتم إرساله إلى الفضاء العام المقبل.

وأكدت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، أن وزراء الدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والنقل والبنية التحتية عادل قرة اسماعيل أوغلو، أشرفوا على تركيب الجزء الأخير من القمر الصناعي الذي يحمل اسم "إيمجا"، في مقر مؤسسة العلوم التكنولوجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأفادت بأنه عقب إجراء الاختبارات اللازمة، ستقوم الجهات التركية المعنية بالانتقال إلى المرحلة الأخيرة من إنتاج القمر الصناعي، الذي تم ابتكاره بقدرات محلية بحتة، حيث تمكنت الجهات المصنعة للقمر من إنجاز نموذج الكفاية الهيكلية الحرارية للقمر خلال مدة لم تتجاوز الـ4 أشهر.

ويشار إلى أن تركيا تخطط لإطلاق القمر الصناعي المحلي الذي يتميز بدقة رصد عالية، إلى الفضاء، العام المقبل، حيث يعد إنتاج القمر خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات تركيا من الصور المدنية والعسكرية عالية الدقة.

وقام مسؤولون في معهد الأبحاث الفضائية التابع لمؤسسة العلوم التكنولوجية التركية، بتزويد الوزراء بمعلومات عن القمر الصناعي والمشاريع الأخرى التي تخص عالم الفضاء، مؤكدين أن المؤسسة تبذل جهودا مضاعفة لتلبية احتياجات الجيش التركي من التكنولوجيا المتطورة.

وقال وزير الدفاع التركي إن إنتاج القمر الصناعي المحلي، جاء بتشجيع وتحفيز من الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن الصناعات الدفاعية التركية استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة.