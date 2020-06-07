ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه أعطى أمرا بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "لقد أمرت للتو الحرس الوطني ببدء عملية الانسحاب من العاصمة واشنطن".

وأضاف "الآن وبعد أن أصبح كل شيء تحت السيطرة الكاملة. سوف يعودون إلى أماكنهم، ولكن يمكنهم العودة بسرعة، إذا لزم الأمر".

وختم "الليلة الماضية ظهر عدد أقل بكثير من المتظاهرين مما كان متوقعا!".

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

وفي وقت سابق اليوم، وجه ترامب الشكر للحرس الوطني والخدمة السرية وشرطة المدينة على عملهم الممتاز".

وأجج مقتل المواطن الأمريكي الأفريقي الأصل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

ويذكر أن فلويد توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس.