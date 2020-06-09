دراسة تبشر بما يفعله عقار "ريمديسيفير" بفيروس كورونا

نقلت دراسة علمية حديثة أنباء مبشرة، بشأن ما يفعله عقار "ريمديسيفير" الخاص بشركة "غيلياد" الأمريكية المتخصصة في تصنيع الأدوية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت الدراسة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز"، أن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات من إنتاج شركة غيلياد ساينسز نجح في منع تطور المرض في الرئة في القردة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات المعنية أجازت استخدام ريمديسيفير بصفة استثنائية في مرضى الحالات الحرجة في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية.

كما تستخدمه بعض الدول الأوروبية ضمن برامج الحالات الإنسانية لعلاج مرضى "كوفيد 19".

ولا تزال تجارب الدواء جارية على البشر، وقد أظهرت البيانات الأولية أن الدواء ساعد المرضى على الشفاء من المرض أسرع من غيرهم.

وقال الباحثون في الدراسة إن قردة المكاك التي تلقت الدواء لم تظهر أي بوادر على إصابتها بمرض تنفسي.

كما رصد الباحثون أيضا أن القردة التي تناولت العقار، قل فيها أي أذى يمكن أن يلحق بالرئتين جراء تعرضه لمختلف الفيروسات التاجية.