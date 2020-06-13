مشاجرات بين يمينيين ومناهضين للعنصرية في لندن... بالفيديو والصور

تجمع مناهضون للعنصرية مرة أخرى في بريطانيا، اليوم السبت، ووقعت مشاجرات في لندن كان طرفها الآخر مناهضون للاحتجاجات نزلوا إلى الشوارع لحماية تماثيل مستهدفة بسبب التاريخ الاستعماري لأصحابها.

وغطت السلطات تماثيل شخصيات تاريخية، من بينها تمثال ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية الذي يصفه محتجون بأنه كاره للأجانب، بالألواح الخشبية في محاولة لمنع حدوث اضطرابات عنيفة بسببها.

وفي ميدان الطرف الأغر في لندن، فصلت الشرطة بين مجموعتين تضم كل منهما نحو 100 متظاهر تهتف إحداهما "حياة السود مهمة". وتدافعت بعض المجموعات وألقت الزجاجات وعلب الصفيح الصغيرة (كانز) كما أطلقت الألعاب النارية واصطفت الشرطة بالكلاب والخيول، حسب "رويترز".

ويجري تنظيم مظاهرات في أنحاء العالم المختلفة بسبب موت الأمريكي الأسود الأعزل جورج فلويد في مدينة منيابوليس بعد أن جثا شرطي أبيض بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.

“If you don’t love this country, leave” says this man, an immigrant himself, to widespread applause (and not very socially distant handshakes)#Parliamentsquare @LBCNews @LBC pic.twitter.com/iZ9dgbUlgY — Matthew Thompson (@mattuthompson) June 13, 2020

وتحتدم مناقشات في بريطانيا حول تماثيل لأشخاص كانوا ضالعين في الماضي الاستعماري للبلاد، خاصة بعد إسقاط تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون وإلقائه في ميناء بريستول في مطلع الأسبوع الماضي.

وقبل أيام تعرض تمثال تشرشل الموجود خارج مبنى البرلمان للرش بطلاء وكتابة عبارات ورسوم بعد مظاهرة اتسمت بالسلمية.

مشاجرات بين يمينيين ومناهضين للعنصرية في لندن © REUTERS / JOHN SIBLEY

مشاجرات بين يمينيين ومناهضين للعنصرية في لندن © REUTERS / DYLAN MARTINEZ

مشاجرات بين يمينيين ومناهضين للعنصرية في لندن © REUTERS / DYLAN MARTINEZ

يمينيزن يتجمعون في لندن في الوقت الذي يتظاهر فيه مناهضون للعنصرية © REUTERS / JOHN SIBLEY 1 / 4 © REUTERS / JOHN SIBLEY مشاجرات بين يمينيين ومناهضين للعنصرية في لندن

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الجمعة إن "من السخيف والمخزي" أن يتعرض تمثال تشرشل لمحاولة الهجوم.

وكتب قائلا "نعم، كان يعبّر في بعض الأحيان عن آراء غير مقبولة لدينا اليوم، لكنه كان بطلا ويستحق تماما هذا النصب التذكاي".