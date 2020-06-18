المحكمة العليا تعارض قرار ترامب إنهاء برنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة

حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الخمس، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء برنامج الهجرة إلى أمريكا الذي أُقر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

واشنطن - سبوتنيك. وأوضح قضاة المحكمة أثناء الجلسة أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أعاقت محاولة إدارة ترامب لإنهاء ما يسمى ببرنامج "الحالمون" أو "DACA" أو تأجيل العمل به من أجل وصول الأطفال إلى البلاد، لأنه يوفر الحماية للمهاجرين الأطفال.

وقضت المحكمة بأن قرار وزارة الأمن الداخلي بإلغاء "DACA" كان "تعسفيا ومتقلبا في انتهاك مبادئ الدستور والقوانين الإدارية.

وسيسمح قرار المحكمة الأمريكية للمستفيدين من برنامج القرار المؤجل للواصلين أطفالاً بالاستمرار في تجديد العضوية في البرنامج الذي يوفر لهم العمل والحماية المؤقتة من الترحيل.