الشرطة البريطانية: حادث الطعن الليلة الماضية في ريدينغ "عمل إرهابي"

أكدت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أن حادث الطعن الذي وقع الليلة الماضية في ريدينغ عمل إرهابي.

وقالت الشرطة المحلية إن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في الحادث.

وحسب "رويترز" لقي ثلاثة أشخاص حتفهم كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة لدى قيام رجل بطعن عشوائي في متنزه ببلدة ريدينغ بانجلترا يوم السبت.

وقال شهود إن رجلا بدأ في طعن الناس بشكل عشوائي في نحو الساعة 1800 بتوقيت غرينتش أثناء تجمعهم خلال أمسية صيفية في متنزه فوربوري غاردينز في ريدينغ التي تبعد نحو 65 كيلومترا غربي لندن.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا عمره 25 عاما من ريدينغ للاشتباه بارتكابه جريمة القتل. وأضافت أنها لا تبحث عن أي مشتبه بهم آخرين.

Armed Police surrounding a favela on a Council reservation in Reading



One arrestpic.twitter.com/ACbTitq07N — Old Holborn ✘ (@Holbornlolz) June 20, 2020

وقال إيان هنتر كبير مفتشي الشرطة "لا توجد معلومات تشير إلى وجود أي خطر آخر على الناس ولكننا نحث الناس على أن يظلوا حذرين والإبلاغ عن أي شيء مريب باستدعاء الشرطة.