آسبن: يمكننا إنتاج 10 ملايين قرص من ديكساميثاسون لعلاج "كوفيد-19" في شهر

قال المدير التنفيذي لشركة "آسبن" لصناعة الأدوية، ستيفن سعد، اليوم الثلاثاء، إن الشركة يمكنها أن تطرح عشرة ملايين قرص من عقار "ديكساميثاسون" خلال شهر.

وأظهرت نتائج التجارب أن الديكساميثاسون أسهم في تقليل معدلات الوفيات بين حالات الإصابة الشديدة بمرض "كوفيد-19" بواقع الثلث مقارنة بعلاج وهمي، حسبما ذكره علماء في جامعة أكسفورد الأسبوع الماضي، واصفين الاكتشاف بأنه إنجاز كبير.

وحسب "رويترز" قال سعد "نظرت شركة آسبن إلى الاحتياجات على المدى القصير، يمكنها توفير 10 ملايين قرص خلال الفترة ما بين الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. وسنتطلع لإنتاج المزيد إذا كانت هناك حاجة إلى منتج إضافي"، لكنه لم يشر إلى حجم الإنتاج الحالي.

وتنتج الشركة، التي تعتبر أكبر مورد للأدوية في جنوب أفريقيا ولها حصة في سوق أفريقيا جنوب الصحراء تبلغ نسبتها 22٪، كلا من الحقن والأقراص من عقار (ديكساميثاسون) وهو الذي يستخدم بشكل رئيسي في علاج الأورام والربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

وقالت الشركة أمس الاثنين إن حكومة جنوب أفريقيا تواصلت معها من أجل إنتاج العقار ليس لسوقها المحلية فحسب، بل لبقية أنحاء القارة الأفريقية أيضا.

وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا يوم الجمعة إن لدى الحكومة مخزونا يضم 300 ألف أمبول من العقار، ويمكنها أن تعمل على تأمين الإمدادات من الموردين المحليين.