علماء يتوصلون إلى عقار "رخيص الثمن" يخفض وفيات كورونا

كشفت دراسة جديدة أن استخدام عقار "ديكسا ميسازون"، رخيص التكلفة، يمكن أن يخفض معدل وفيات مرضى فيروس كورونا المستجد، بمعدل الثلث.

ويراهن علماء بريطانيون على استخدام علاج من "الستيرويد"، ويقولون إنه سيكون فعال في مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي أصاب نحو 8 ملايين شخص، وتحول إلى وباء عالمي (جائحة).

جاء ذلك في تقرير لموقع "أوربيون فارماسيوتيكل ريفيو"، الذي أوضح أن العلماء يراهنون على استخدام "الستيرويد"، وهو عبارة عن مركبات كيميائية يجري تصنيعها حتى تؤدي دورا شبيها بالهرمونات الطبيعية، ويتم استخدامها في بعض أنواع الأمراض، مشيرين إلى أن العقار الذي يحمل اسم "ديكساميثازون" أدى إلى خفض معدل الوفيات بواقع الثلث وسط مرضى تم وضعهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وبحسب التقرير فإن هذا الدواء، الذي سيكون رخيص التكلفة، أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بمعدل 20 في المئة وسط مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى الأوكسجين، مشيرين إلى أنه يمكن أن ينقذ ما بين 4 آلاف و5 آلاف شخص في بريطانيا، إذا تم استخدامه في مرحلة مبكرة من انتشار الوباء.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 8 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 437 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.