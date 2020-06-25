وزير الدفاع الإماراتي يبحث تعزيز التعاون العسكري مع اليونان

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أجرى اتصالا مرئيا مع نيكولاس باناجي تيبولوس، وزير الدفاع الوطني اليوناني.

وقالت الوكالة إن وزيري دفاع البلدين بحثا وجهات النظر حول آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض " كوفيد 19"، وأهمية التعاون والتآزر بين مختلف دول العالم وتوحيد الجهود لاحتواء وتجاوز تداعياته.

البواردي ووزير الدفاع اليوناني يبحثان التعاون المشترك عبر الاتصال المرئي | Al Bowardi and the Greek Minister of Defense discuss joint cooperation on a video call pic.twitter.com/PsYnb898h0 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) June 25, 2020

وأضافت: "كما تناول الجانبان خلال الاتصال المرئي، تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".