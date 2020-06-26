مسؤول إيراني يكشف حقيقة وقوع خسائر بشرية جراء انفجار هز طهران

قال مدير عام العلاقات العامة في وزارة الدفاع الإيرانية، العميد داود عبدي، إن انفجار خزان للغاز في منطقة "بارجين" العامة، لحسن الحظ، لم يسفر عن خسائر بشرية.

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن العميد عبدي، أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده من قبل سيارات الإطفاء التي سارعت للتواجد في مكان الحادث.

Breaking: A loud #explosion and a bright orange #light were reported by many citizens in the east of Tehran in the early hours of Friday. The explosion and the light were heard and seen in towns as far as 20 km of #Tehran. pic.twitter.com/LeMdLrNqPN — Iran International English (@IranIntl_En) June 25, 2020

وأكد العميد داود عبدي أنه فور وقوع حادث الانفجار بادرت السلطات الإيرانية للتحقيق فيه بدقة، منوها إلى أن المعلومات التفصيلية عن الانفجار سيتم الإعلان عنها لاحقا من قبل الجهات المعنية.

وأكدت الوكالة أنه تم بث مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، قال ناشروه إنه تم التقاطه في شرق طهران، ويظهر فيه ضوء برتقالي اللون، مصحوبا بصوت هائل أضاء السماء كوقت غروب الشمس.