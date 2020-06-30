جونسون: عدوى كورونا تشبه حركة القرش في الماء

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن طريقة انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، تشبه حركة القرش في الماء.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول جونسون: الفيرس مازال موجودا ويقوم بالالتفاف والدوران مثل حركة القرش في الماء".

وأضاف: "علينا أن نبقى حذرين خاصة أن انتشاره في بعض المناطق أجبر السلطات على إغلاق مدينة في إنجلترا".

“The virus is out there, still circling like a shark in the water." Boris Johnson urged caution as a local outbreak forced authorities to lock down a city in England, but the British prime minister also called for a "New Deal" to kick-start the economy. https://t.co/hJy4JbD8r9 — AP Europe (@AP_Europe) June 30, 2020

ولفتت الوكالة إلى أن المحال التجارية والمقاهي عطلت خطة إعادة العمل بينما قررت المدارس إبقاء التلاميذ في منازلهم، بعدما قررت السلطات فرض إغلاق على مدينة ليستر سيتي، بسبب انتشار الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 10.4 مليون مصاب، بينهم أكثر من 509 آلاف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.