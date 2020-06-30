ترامب يوافق على خطة لنقل 9500 جندي أمريكي من ألمانيا

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وافق على خطة لإعادة نشر 9500 جندي أميركي من ألمانيا "لاحتواء روسيا".

واشنطن - سبوتنيك. وقال هوفمان في بيان، إن "وزير الدفاع (مارك إسبر) ورئيس هيئة الأركان المشتركة (مارك ميلي)، أبلغا أمس الرئيس بخطط إعادة نشر 9500 جندي من ألمانيا، وفقا الاقتراح الرئاسي الذي تمت الموافقة عليه والذي من شأنه أن يعزز احتواء روسيا، فضلا عن تقديمه ضمانات للحلفاء وتحسين المرونة الاستراتيجية والمرونة التشغيلية للولايات المتحدة في أوروبا".

كان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أكد في وقت سابق، على أن انسحاب جزء من القوات الأميركية من ألمانيا لن يكون سريعاً، لأن هذه العملية لا ترتبط فقط بإعادة نشر العسكريين، بل أيضًا بنقل عائلاتهم.

JUST IN: Trump approves Pentagon plan to move 9,500 troops out of Germany https://t.co/b4OuPjYIGS pic.twitter.com/1sNSj6rrAv — The Hill (@thehill) June 30, 2020

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الـ15 من يونيو/حزيران، أنه قرر خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا بمقدار النصف لتخلّف برلين عن سداد مساهماتها في حلف شمال الأطلسي وتتعامل "بشكل سيّء" مع الولايات المتحدة في المجال التجاري، حسب تعبيره.