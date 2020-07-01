الشرطة الإيرانية تتدخل بعد رفض قرار دولي بشأن "مقتل قاسم سليماني"

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن وضع ملاحقة 36 متهما في جريمة اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، على جدول أعمال القسم الدولي للشرطة.

وقال قائد القسم الدولي في الشرطة الإيرانية العميد هادي شيرزاد، إنه "بالنظر إلى الوثائق والأدلة المقدمة من قبل المسؤول القضائي واعتمادا على قوانين الشرطة الدولية لذلك وضع القسم الدولي للشرطة الإيرانية اعتقال المتهمين بهذه الجريمة الإرهابية على جدول أعماله"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: أنه "حين ترتكب جريمة ويوجد الضالعون خارج البلاد فإنه ينبغي استخدام إمكانيات الشرطة الدولية لذلك أصدر المدعي العام في طهران قرارا بملاحقة وإصدار إشعار أحمر للضالعين ومصدري أوامر ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية وإبلاغها إلى الشرطة الدولية"، معربا عن أمله "بإصدار إشعار أحمر لمرتكبي ومصدري أوامر ارتكاب الجريمة الإرهابية باستشهاد اللواء سليماني".

يذكر أن القضاء الإيراني أعلن يوم الإثنين الماضي تقديم مذكرات اعتقال 36 شخصا إلى "الإنتربول" متورطين في اغتيال قاسم سليماني، لإصدار مذكرات بحقهم، وهي شخصيات سياسية وعسكرية في الولايات المتحدة ودول أخرى، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيما أعلن مقر الشرطة الدولية أن القواعد الداخلية للمنظمة لا تسمح لها بدراسة طلب السلطات القضائية الإيرانية للبحث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمشتبهين الآخرين المتورطين في مقتل قائد حرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين.