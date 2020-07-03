الشرطة الأمريكية تكشف حقيقة "ثلوج يوليو"

أصدرت الشرطة الأمريكية، أمس الخميس، بيانا بشأن "ثلوج الأول من يوليو".

نشرت الشرطة الأمريكية على حسابها الرسمي في "تويتر"، أمس الخميس، بيانا كشفت من خلاله حقيقة "ثلوج الأول من يوليو/تموز"، بعدما فوجئ المتواجدون في إحدى مناطق مدينة كوينسي الأمريكية بغيمة بيضاء تغمر المكان لتبدو وكأنها عاصفة ثلجية.

Video of the incident. pic.twitter.com/43LgjDf7Kw — Quincy, MA Police Dept (@quincymapolice) July 2, 2020

وتبين أن الثلوج جاءت نتيجة عطل فني في محطة وقود أدى إلى إصابة 3 أشخاص، إذ أظهرت الشرطة الأمريكية في مقطع فيديو لحظات سقوط المياه والرغوة البيضاء على الموجودين في محطة الوقود، بولاية ماساتشوستس، الأربعاء الماضي، الأول من يوليو/ تموز.

وقالت شرطة المدينة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لا يا سادة... لم تثلج في الأول من يوليو".

وأضافت شرطة مدينة كوينسي: "أصيب نظام إخماد الحرائق في محطة الوقود بعطل فني، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بمشاكل في التنفس، وجرى نقلهم إلى المستشفى وعلاجهم أيضا".