سفير إيران في الأمم المتحدة يتعرض لموقف محرج بسبب صورة لقاسم سليماني... فيديو

تعرض سفير إيران في الأمم المتحدة، إسماعيل بقائي هامانه، لموقف محرج بسبب صورة لقائد "فيلق القدس" السابق، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

ونشرت وكالة "إرم"، صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو لبقائي هامانه، أثناء إلقائه كلمة خلال الجلسة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، بينما وضع أمامه صورة لسليماني، قبل أن يقوم عنصر أمن بإزالتها، والسفير يتحدث.

ويشار إلى أن سليماني قد قتل برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، إثر غارة أمريكية، بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكد مندوب إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن اغتيال قاسم سليماني "جريمة فظيعة" تهدد السلام والأمن الدوليين.

وقال إسماعيل بقائي هامانه: "إن اغتيال الفريق سليماني ورفاقه بأنه ليس فقط يشكل انتهاكا سافرا للمبادئ الأساسية للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بل إنه اعتداء سافر على مبادئ حقوق الإنسان وأسس المدنية".