سفير إيران في الأمم المتحدة يتعرض لموقف محرج بسبب صورة لقاسم سليماني... فيديو

ونشرت وكالة "إرم"، صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو لبقائي هامانه، أثناء إلقائه كلمة خلال الجلسة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، بينما وضع أمامه صورة لسليماني، قبل أن يقوم عنصر أمن بإزالتها، والسفير يتحدث.
أمن قاعة #الأمم_المتحدة بجنيف يحرج مندوب #إيران ويرفع صورة #قاسم_سليماني التي وضعها بجانبه خلال الجلسة الرابعة والأربعين لمجلس #حقوق_الإنسان#إرم_فيديو pic.twitter.com/XCVkEtnlCK— إرم نيوز (@EremNews) July 10, 2020
ويشار إلى أن سليماني قد قتل برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، إثر غارة أمريكية، بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأكد مندوب إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن اغتيال قاسم سليماني "جريمة فظيعة" تهدد السلام والأمن الدوليين.
وقال إسماعيل بقائي هامانه: "إن اغتيال الفريق سليماني ورفاقه بأنه ليس فقط يشكل انتهاكا سافرا للمبادئ الأساسية للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بل إنه اعتداء سافر على مبادئ حقوق الإنسان وأسس المدنية".
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