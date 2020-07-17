إدارة ترامب تبحث منع إصدار تأشيرات لأكثر من 90 مليون صيني

تبحث إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض حظر سفر على جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة في مقترح وصفته الصين بأنه عبثي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر، القول إن مسؤولين كبارا يناقشون الأمر شرعوا في تداول مسودة لأمر رئاسي محتمل، لكن المشاورات ما زالت في مرحلة مبكرة ولم يتم رفع الأمر إلى الرئيس ترامب بعد.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من تحدث عن هذه المناقشات. وتركز المناقشات على منع إصدار التأشيرات لأكثر من 90 مليون صيني فيما سيكون أكثر الإجراءات صرامة التي تتخذها واشنطن في إطار خلاف آخذ في التعمق مع بكين وصفه بعضهم بأنه حرب باردة جديدة، وذلك بحسب الوكالة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، للصحفيين، اليوم الجمعة، لدى سؤالها عن إمكانية فرض مثل هذا الحظر على سفر صينيين، إن تنفيذ ذلك سيعني أن الولايات المتحدة تختار الوقوف ضد 1.4 مليار نسمة في إشارة لعدد سكان الصين.

وأضافت: "هذا ضد التوجه العام في القرن الحادي والعشرين وسيكون شديد العبثية"، لكنها أشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يوضحوا بعد إن كانت التقارير التي تتحدث عن حظر محتمل على السفر صحيحة.