حال خسارته... ترامب يرفض التعهد بقبول نتائج انتخابات الرئاسة

يرفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التعهد بالاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حال حدوثها.

وقال ترامب، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية:"لست خاسرا جيدا، لا أحب تكبد الهزائم. لا أخسر كثيرا ولا أحب أن أخسر".

ويرى ترامب أن خيار التصويت الإلكتروني في الانتخابات، والذي طرحه الديمقراطيون لإجراء الاقتراع رغم تفشي جائحة فيروس كورونا ، قد يؤدي إلى "التزوير".

ويرى ترامب أن منافسه الديمقراطي في الانتخابات، جو بايدن، سيدمر البلاد بحسب وصف الرئيس الأمريكي.

ووصف ترامب بايدن بأنه غير مؤهل للرئاسة وأنه "شخص لا يستطيع الربط بين كلمتين في حديثه ويتم التحكم به من قبل أشخاص آخرين".

وكان ترامب في وقت سابق قد تعهد بالاعتراف بنتيجة الانتخابات حتى في حال خسارته.

وقال بايدن الذي يتقدم على ترامب في معظم استطلاعات الرأي إنه قلق من أن الرئيس الحالي سيحاول "سرقة الانتخابات".

وأعرب بايدن عن ثقته في أن جنود الجيش سيرافقون ترامب خارج البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.