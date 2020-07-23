"افتراء خبيث"... بيان من الخارجية الصينية بشأن اتهام أمريكي

وصفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بأن القنصلية الصينية في هيوستن تسرق الملكية الفكرية، بأنها "افتراء خبيث".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن "مزاعم الولايات المتحدة بأن القنصلية الصينية في هيوستون تسرق الملكية الفكرية افتراء خبيث".

وعندما سئل بشأن تقارير تتحدث عن أن باحثا صينيا متهما بالاحتيال بخصوص تأشيرة دخول وإخفاء علاقاته بالجيش يتحصن الآن في القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو قال وانغ، إن "الصين حثت الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام أي ذريعة لمضايقة أو ملاحقة الباحثين الصينيين في البلاد".

جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، أنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في هيوستون لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة، ما دفع الصين إلى التهديد بالرد على هذه الخطوة.

كما حملت الخارجية الصينية، السلطات الأمريكية مسؤولية تلقي السفارة الصينية لدى واشنطن تهديدات بقتل موظفين فيها وتفجيرات. وغردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، عبر موقع "تويتر" قائلة: "نتيجة التشهير والكراهية التي تحرض عليها الحكومة الأمريكية، تلقت السفارة الصينية تهديدات بتفجير وقتل".