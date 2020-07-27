إسبانيا: آيا صوفيا يجب أن تظل جزءا من التراث المشترك للبشرية

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، ارانشا غونزاليس لايا، اليوم الاثنين، إنه من المهم أن تظل "آيا صوفيا" جزءا من التراث العالمي المشترك للبشرية بعد تحويلها إلى مسجد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزيرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، "بالنسبة لنا من المهم الحفاظ على روح هذا النصب التذكاري العظيم لآيا صوفيا".

وأقيمت، قبل أيام، أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"، بحضور الرئيس أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وتوافد المواطنون الأتراك، منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.