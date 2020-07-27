بوتين وأردوغان يتفقان على مواصلة التعاون حول القضايا الإقليمية

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي على مواصلة التعاون والحوار المتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية.

إنطاكيا - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية: "أجرى الرئيس التركي أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي بوتين بحثا خلاله المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التوتر بين أرمينيا وأذربيجان وسوريا وليبيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعتبر في تصرح له، الجمعة الماضي ، أن التوتر على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا شديد الحساسية لروسيا.

وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي: "علاقاتنا مع بعض دول رابطة الدول المستقلة مهمة، والأهم من ذلك الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، فهو حساس للغاية بالنسبة لنا".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن رئيسي روسيا وتركيا متشابهان، وبالتالي يتمكنان من إيجاد حلول في مواقف صعبة للغاية.

في مقابلة مع "أفتوراديو"، التي تم نشرها على الموقع، قال بيسكوف إنه خلال المحادثات، يطرح فلاديمير بوتين على وجه التحديد أسئلة، و"يعني ما يقوله"، ثم يفي بالوعد على الفور.

وقال بيسكوف: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس التركي طيب) أردوغان - في هذا الصدد، فإنهما متشابهان مع بعضهما بعضا، وبالتالي يتمكنان من إيجاد حلول في مواقف صعبة للغاية". ووفقا له، هذا ينطبق أيضاً على القضايا السورية.

وأضاف بيسكوف متحدثا عن سمات مماثلة في أسلوب عمل الرئيسين الروسي والتركي: "كلاهما مسؤول عن كلماته، وكلاهما يسيطر على الوضع، وكلاهما قادر على اتخاذ قرارات مسؤولة وسريعة، وهذا ما يفعلاه".