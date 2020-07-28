الحكومة الإيرانية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تحركات واشنطن غير المبررة

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن بلاده لن تقف مكتوفة اليدين أمام تحركات المقاتلات الأمريكية الخطيرة وغير المهنية بامتياز، والتي تنطلق من نوايا سياسية وغير مبررة.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، على لسان ربيعي، تعليقا على حادث تعرض المقاتلتين الأمريكيتين لطائرة "ماهان" المدنية الإيرانية داخل الأجواء السورية؛ قائلا: "إن أولوياتنا هي الاطمئنان من عدم تكرار مثل هذه الأحداث، والتي تجسد الإرهاب بعينه وتثير خوف المدنيين".

وأكد ربيعي أن بلاده تقدمت بشكوى واسعة حول هذا الحادث إلى منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو)، وتقوم بالتزامن مع ذلك بدراسة كل الخيارات القانونية الأخرى في هذا الخصوص، منوها إلى أن أمريكا لا تلتزم بالقوانين ومعايير الملاحة الجوية، وواشنطن مسؤولة عن أي حادث في المستقبل، من شأنه أن يهدد سلامة أرواح المدنيين خلال الرحلات الجوية، وعليها أن تتحمل التداعيات الناجمة عن ذلك.

وحذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية الجانب الأمريكي بشدة، مطالبا إياه الكف عن ممارساته غير المبررة واللاقانونية قبل فوات الأوان، وأن يكون على يقين أن بلاده لن تقف مكتوفة اليدين أمام مثل هذه التحركات.

وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن "استخدام القوة وحده يجدي نفعا مع إيران"، قال ربيعي: إن الكيان الأمريكي فقد سمعه وبصره منذ فترة طويلة، ويعجز عن الاستماع إلى آراء خبرائه، وعليه فهو لا يستطيع مشاهدة الحقائق في إيران أيضا".

واستطرد علي ربيعي أن سياسة الضغوط القصوى بمعاييرها كافة باءت بالفشل، وبومبيو يواصل إعطاء معلومات خاطئة إلى الرئيس الأمريكي، لأنه مصمم على خداعه كما دأب على ذلك جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، طوال العام الماضي.