المتظاهرون يواصلون التجمع وسط مينسك

يواصل المتظاهرون التجمع في العاصمة البيلاروسية مينسك، بينما تحاول وحدات مكافحة الشغب منع تجمعهم بأعداد كبيرة في مكان واحد.

ويتجه المتظاهرون إلى مراكز الاحتجاج سيرا على الأقدام نظرا لإغلاق عدد من محطات المترو المركزية وحظر حركة المرور في بعض شوارع المدينة.

بدأت شرطة مكافحة الشغب باعتقال المعارضين المتجمعين في فندق "يوبيلينايا" القريب من منصة "مينسك - مدينة بطلة" والذي بلغ عددهم حوالي 100 شخص.

وقامت شرطة مكافحة الشغب في وقت سابق من اليوم، بتطويق الميدان والساحات القريبة من منصة "مينسك - مدينة بطلة"، حيث نظمت مسيرة للمعارضة في 9 آب/أغسطس، ومساء اليوم الإثنين من المتوقع استمرار الاضطرابات.

ولا تزال حركة مرور السيارات في منطقة المنصة متوقفة. ويقوم بعض سائقي السيارات بدعم المعارضة بإطلاق زمامير سياراتهم.

واندلعت في العاصمة البيلاروسية ومدن عدة أخرى بعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، احتجاجات تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا على أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.