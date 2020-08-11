إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 20 مليونا

أظهر إحصاء جديد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 20 مليونا.

موسكو – سبوتنيك. وأكد الإحصاء الذي ذكرته جامعة "جونز هوبكنز" أيضا، أن عدد الوفيات بكوفيد-19 تجاوزت الـ733 ألف حالة.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الثلاثاء، توفي من جراء فيروس كورونا 733 ألف و103 شخص، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 20001019 في مختلف دول ومناطق العالم، فيما وتعافي من الفيروس 12200847 شخصا.

في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي).

وجد الخبراء أن الفيروس "كورونا" المستجد، أصبح العامل المسبب للمرض، عقب ذلك جرى تسمية العدوى رسميا باسم "كوفيد-19".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن وباء فيروس "كورونا" في الـ11 من مارس/آذار الماضي.