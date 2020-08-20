المعارضة في بيلاروسيا: روسيا تظل شريكا استراتيجيا للبلاد

صرح عضو مجلس تنسيق المعارضة في بيلاروسيا، بافيل لاتوشكو، اليوم الخميس، بأن روسيا تظل شريكًا استراتيجيًا لبيلاروسيا، مؤكدا على أن المجلس يهتم بإقامة علاقات جيدة مع الجميع.

وقال لاتوشكو لراديو "صدى موسكو" الروسي: "لم يكن هناك شعار أو بيان واحد مناهض لروسيا، لا في الفترة التي سبقت ولا خلال اجتماع الأمس... وتظل روسيا شريكًا استراتيجيًا لنا، تمامًا كما نود أن نجعل الاتحاد الأوروبي مثل هذا الشريك. نريد أن نكون جسرا قويا يربط بين الشرق والغرب. نحن مهتمون بإقامة علاقات جيدة مع الجميع".

وردا على سؤال حول ما إذا كان المجلس مستعد للتواصل مع روسيا، قال لاتوشكو: "بالطبع، نحن مستعدون لطرح موقفنا، ومستعدون لتقديم (رؤية الموقف) بشكل أو بآخر".

في سياق متصل، دعا المجلس التنسيقي للمعارضة في بيلاروسيا سلطات البلاد للبدء الفوري في مفاوضات، معلنا أن المجلس لا يهدف إلى تغيير النظام الدستوري ونهج السياسة الخارجية.

ويذكر أن الاحتجاجات قد عمت أنحاء بيلاروسيا منذ 9 آب /أغسطس، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، والذي حصل بحسب لجنة الانتخابات المركزية على 80.1 في المئة من الأصوات.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.

وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب ومواجهات مع رجال الشرطة قوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.