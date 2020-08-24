رسميا... الحزب الجمهوري يعلن ترشيح ترامب لولاية رئاسية ثانية

أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم الاثنين، ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات التي تعقد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.