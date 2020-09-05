طائرة روسية تحمل مساعدات إنسانية تصل إلى جمهورية أفريقيا الوسطى

هبطت طائرة وزارة الطوارئ الروسية حاملة شحنة مساعدات إنسانية، اليوم السبت، في مطار بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال أحد أعضاء البعثة الروسية إن "رئيس الدولة فاوستين أركانج تواديرا وصل إلى المطار لاستقبال الطائرة الروسية".

وشارك رئيس الدولة في مراسم نقل المساعدات الطبية الروسية إلى حكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى. بينها معدات الحماية الشخصية ضد فيروس كورونا المستجد الضرورية جدًا لنظام الرعاية الصحية وسكان البلاد.

ووصل عدد الإصابات في أفريقيا الوسطى إلى 4729 مصابًا، كما توفي 62 شخصًا.

وستتجه طائرة الطوارئ الروسية بعدها إلى عاصمة جمهورية الكونغو، برازافيل، ومن هناك إلى زيمبابوي، حيث سيتم أيضًا نقل شحنات كبيرة من المساعدات الإنسانية. يذكر أن الوزن الإجمالي للمساعدات بلغ 25 طن.