"يقولون هذا أمر فظيع"... ترامب يعلق على علاقته ببوتين وكيم جونغ أون

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد أن طالته العديد من الانتقادات في الولايات المتحدة بشأن ذلك.

ووصف ترامب في اجتماع حاشد لمؤيديه في ميتشيغان، هذه الانتقادت بـ"غير العادلة".

وأضاف "يقولون إنه يتفق مع بوتين - هذا فظيع!".

وأوضح ترامب: "لا، هذا جيد، إذا تمكنت من التعايش معه، فهذا جيد! إنه معجب بي، وأنا معجب به. وهذا ليس بالأمر السيء".

وكرر ترامب نفس القول بالنسبة لزعيم كوريا الشمالية: "يقولون إنه يتوافق مع كيم جونغ أون ، هذا أمر فظيع!" - لا، هذا جيد، أحاول إقناعهم بذلك. هذا أمر طبيعي، تجنب الحرب وعدم البدء بها".

وكان ترامب، قد أبلغ مساعديه، في وقت سابق، أنه يود الاجتماع شخصيا مع بوتين، قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن مصادر لها، أن إدارة البيت الأبيض نظرت في عدة خيارات لأماكن ومواعيد القمة، بما في ذلك في سبتمبر/ أيلول في نيويورك. وذكرت القناة أن الهدف من هذه القمة التي ستجمع الرئيسين هو الإعلان عن تقدم في تطوير اتفاق بشأن الحد من التسلح النووي.

وأوضحت أن أحد الخيارات التي يدرسها الجانب الأمريكي هو توقيع قادة البلدين على مسودة اتفاقية بشأن مزيد من المفاوضات حول تمديد "ستارت-3".

وقالت المصادر، إن "ترامب يرى القمة فرصة لإظهار قدرته على التفاوض... وعقد الصفقات...".

في وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة "ستارت-3" الحالية.