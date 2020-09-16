ترودو يبحث مع ميركل الوضع في بيلاروس

بحث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، القضايا الدولية الراهنة، والوضع في بيلاروس، والعلاقات مع السلطات الروسية على ضوء قضية المدون والمعارض أليكسي نافالني.

موسكو – سبوتنيك. ونشر موقع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بيانا، اليوم الأربعاء، جاء فيه "ناقش رئيس الوزراء مع المستشارة الألمانية الأحداث العالمية الأخيرة.. كما ناقشا العلاقات مع روسيا وجددا إدانتهما لتسميم المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني. كما ناقش القادة الوضع في بيلاروس وأهمية التغيير الديمقراطي السلمي".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس أن وزيري خارجية روسيا وألمانيا، سيرغي لافروف وهايكو ماس، ناقشا التعاون الثنائي والدولي عبر الهاتف، على خلفية الوضع حول المدون والمعارض أليكسي نافالني.

ولفت البيان إلى، أن "الزعيمين أكدا على أهمية التعاون بين البلدين بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود العالمية لتطوير لقاح وضرورة ضمان المساواة في الحصول جميع الدول على اللقاح".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في 9 أغسطس/آب عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها.

ووافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات فردية على بيلاروس لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين، في احتجاجات على ما اعتبروه تزويرا للانتخابات.