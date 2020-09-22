"ويلفريد" آخرها... ماذا يفعل الخبراء بعد نفاد قائمة أسماء الأعاصير لـ 2020؟

نفدت الأسماء العالمية، التي وضعتها المنظمات الدولية المختصة بالأرصاد لوصف الأعاصير وفقا للحروف الأبجدية، وذلك بعدما تم تسجيل عاصفة أطلسية في شرقي المحيط الأطلسي تحمل آخر أسماء العواصف المخصصة للعام الجاري 2020 وهو "ويلفريد".

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، إن منطقة المحيط الأطلسي شهدت بالفعل الكثير من الأعاصير المدارية هذا الموسم، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك المزيد من الأسماء في قائمة الموسم الحالي 2020، الذي ينتهي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتسمية العواصف الجديدة، بحسب موقع "لايف ساينس" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أنه يجري تسمية أول 21 إعصارا من كل موسم بالأسماء الأولى الغربية بدءا من الحرف الأول في الأبجدية الانجليزية وهو (A) حتى الحرف (W)، مشيرا إلى أن ذلك يجري وفقا لقائمة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي يتم إعدادها قبل الموسم.

TROPICAL UPDATE: Tropical Storm #Wilfred just formed in the eastern Atlantic, seen here from @NOAA's #GOES16🛰️. This is the last name on the 2020 Hurricane Season list, and now we will use the Greek alphabet. Bonus shot: notice the #dust blowing off Africa to the NE of Wilfred. pic.twitter.com/UPjsgvIva1 — NOAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) September 18, 2020

ويمتد موسم العواصف المدارية في الغالب خلال الفترة من الأول من يونيو/ حزيران، حتى 30 نوفمبر من كل عام.

وأوضح الموقع أنه عندما تنفد الأسماء بالأحرف الأبجدية الإنجليزية يتم الاتجاه لاستخدام أسماء تبدأ بأعرف يونانية، مشيرة إلى أن النشاط الكبير للأعاصير في المحيط الأطلسي كان حدثا استثنائيا.