"ويلفريد" آخرها... ماذا يفعل الخبراء بعد نفاد قائمة أسماء الأعاصير لـ 2020؟

نفدت الأسماء العالمية، التي وضعتها المنظمات الدولية المختصة بالأرصاد لوصف الأعاصير وفقا للحروف الأبجدية، وذلك بعدما تم تسجيل عاصفة أطلسية في شرقي المحيط الأطلسي تحمل آخر أسماء العواصف المخصصة للعام الجاري 2020 وهو "ويلفريد".
وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، إن منطقة المحيط الأطلسي شهدت بالفعل الكثير من الأعاصير المدارية هذا الموسم، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك المزيد من الأسماء في قائمة الموسم الحالي 2020، الذي ينتهي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتسمية العواصف الجديدة، بحسب موقع "لايف ساينس" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أنه يجري تسمية أول 21 إعصارا من كل موسم بالأسماء الأولى الغربية بدءا من الحرف الأول في الأبجدية الانجليزية وهو (A) حتى الحرف (W)، مشيرا إلى أن ذلك يجري وفقا لقائمة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي يتم إعدادها قبل الموسم.
TROPICAL UPDATE: Tropical Storm #Wilfred just formed in the eastern Atlantic, seen here from @NOAA's #GOES16🛰️. This is the last name on the 2020 Hurricane Season list, and now we will use the Greek alphabet. Bonus shot: notice the #dust blowing off Africa to the NE of Wilfred. pic.twitter.com/UPjsgvIva1
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)