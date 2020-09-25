حفيدة الملكة إليزابيث تنتظر حدثا سعيدا في بداية 2021... صور

أعلن قصر باكنغهام البريطاني، اليوم الجمعة، أن الأميرة يوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث، تنتظر مولودا في أوائل العام المقبل.

وقال القصر في بيان: "صاحبة السمو الملكي الأميرة يوجيني والسيد جاك بروكسبانك يسعدهما أن يعلنا أنهما ينتظران مولودا في أوائل 2021".

👶 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.

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The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC — The Royal Family (@RoyalFamily) September 25, 2020

وأضاف البيان: "دوق يورك وسارة دوقة يورك والسيد والسيدة جورج بروكسبانك والملكة ودوق إدنبرة مبتهجون لسماع هذا النبأ".

ونشرت الأميرة يوجيني على حسابها على "إنستغرام" صورة لخف صغير وكتبت "جاك وأنا متلهفان للغاية لعام 2021".

View this post on Instagram Jack and I are so excited for early 2021....👶🏻 A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie) on Sep 25, 2020 at 1:18am PDT

ويوجيني هي العاشرة في ترتيب ولاية العرش وهي الابنة الصغرى لثالث أبناء الملكة الأمير آندرو وزوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك. وتزوجت يوجيني من جاك بروكسبانك في قلعة وندسور في عام 2018.

وسيكون المولود المنتظر التاسع في جيل أبناء الأحفاد للملكة إليزابيث البالغة من العمر 94 عاما.