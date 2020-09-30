بايدن يثير الجدل بعد قوله "إن شاء الله" خلال مناظرته مع ترامب... فيديو

أثار المرشح الرئاسي جو بايدن، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمة وجهها لمنافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشار نشطاء على الإنترنت إلى قوله "إن شاء الله".

جاء ذلك في المناظرة الرئاسية الأولى بين الطرفين وكان الحديث حول قضية الضرائب للرئيس ترامب، حيث وجه المحاور سؤالا للرئيس الأمريكي بالقول: "دفعت الملايين من الدولارات؟ (كضرائب)" ليجيب ترامب: "نعم ملايين الدولارات وستتسنى لكم فرصة رؤيتها".

Best moment of #Debate2020 /yelling fest, is Joe Biden dropping Arabic word “Inshallah” (God willing).



When Trump said “you’ll get to see” his taxes, Biden: “when? inshallah”(meaning never) pic.twitter.com/6J18Rgn4pL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 30, 2020

فقاطعه جو بايدن بالقول: "متى؟ إن شاء الله" وفقا لما تناقله المغردون.

وبدأت المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب وجو بايدن، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي).

وناقشت المناظرة الأولى التي استمرت 90 دقيقة، 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة، وهي: "السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف في المدن ونزاهة الانتخابات".

وسئل بايدن حول السبب الذي يدفع الناخبين لاختياره، فأجاب قائلا "في ظل قيادة هذا الرئيس أصبحنا أضعف وأفقر وأكثر انقسامًا وأكثر عنفا".

ومن المقرر أن يتم إجراء المناظرتين اللاحقتين بين بايدن وترامب في 15 و22 أكتوبر/ تشرين الأول في ميامي بولاية فلوريدا وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.

⁃مدير الحوار (اعلامي) يقول لرئيس اعظم دولة "كلا. انا سألت سؤال وانت تجيب"



⁃قال ترامب "سوف اكشف عن سجلاتي للضرائب"

⁃قال له جو بايدن " متى؟ انشاءالله؟"

⁃منذ حرب الخليج الثانية لهذا اليوم دخلت جملة "ان شاءلله" في قاموس اللغة الانكليزي لتوصيف الشخص الذي لم يفي بوعوده pic.twitter.com/yCLQbtOSNX — Kadhim Al-Waeli كاظم الوائلي (@KadhimWaeli) September 30, 2020

وتعقد مناظرة أخرى بين نائب الرئيس مايك بنس والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس السناتورة كامالا هاريس، حيث يتواجهان في مناظرة وحيدة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول في ليك سيتي بولاية يوتا.

Haven’t paid attention to the debate so all I know is Biden used inshallah like a Muslim parent telling their kid they’ll “inshallah” consider letting them do something but really they mean ain’t never gonna happen. — Johana Bhuiyan (@JMBooyah) September 30, 2020

​ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في الـ 3 من نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.