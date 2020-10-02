باسم يوسف لترامب: بإمكانك استخدام مبيض وكورونا سيختفي بطريقة سحرية

علّق الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إصابته وزوجته، ميلانيا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال باسم يوسف على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "بإمكانك استخدام مبيّض، هيدروكسي كلوروكين، وانتظر حتى تختفي بطريقة سحرية أو ببساطة إنكار وجوده".

You can use bleach , hydroxychloroquine, wait for it to “magically” disappear or simply deny it exists — Bassem Youssef (@Byoussef) October 2, 2020

وكان الرئيس الأمريكي قد أثار تفاعلا واسعا بعد تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في أبريل/ نيسان الماضي، حين طلب من ديبورا بريكس، المستشارة الطبية الأولى ومُنسقة فريق عمل فيروس كورونا، "بالتحدث مع الأطباء لرؤية إن كان هناك أي طريقة يمكن من خلالها التعرض لأشعة الشمس المباشرة للعلاج".

وواصل ترامب حديثه بقوله إن المطهرات "تطرد (الفيروس) في دقيقة واحدة. وهل هناك طريقة يمكننا من خلالها فعل شيء من هذا القبيل، عن طريق الحقن في الداخل أو تقريبًا التنظيف؟ لأنك ترى أنه يدخل في الرئتين".

وصرح ترامب حينها في تصريحات تلفزيونية بأن تصريحاته السابقة بشأن حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد بمطهرات، تم إخراجها من سياقها.

وأوضح: "تعليقاتي كانت مجرد تصريحات ساخرة، ولكن بعض وسائل الإعلام تحاول دوما إخراج تصريحاتي من سياقها".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".