إعلام: قلق بشأن احتمالية تعرض جو بايدن لعدوى "كوفيد 19" بعد إصابة ترامب وزوجته

تداولت تقارير صحفية أمريكية عديدة مخاوف وقلق من احتمالية تعرض نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي الأمريكي، جو بايدن، لعدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشرت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية تقريرا حول مخاوف إصابة بايدن، 77 عاما، بعدوى "كوفيد 19"، عقب تأكيد إصابة ترامب وزوجته.

وكان بايدن قد علق على إصابة ترامب بتغريدة، قال فيها إنه يتمنى للرئيس والأمريكي وزوجته سرعة الشفاء.

وذكر جو بايدن أنه وزوجته جيل يدعيان لترامب وزوجته ميلانيا بالشفاء العاجل والسريع جراء إصابتهما بفيروس كورونا.

وفقا لحملة بايدن، سيخضع المرشح الرئاسي لاختبار "كوفيد 19"، اليوم الجمعة، من دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.

وما يعزز تلك المخاوف أن إصابة ترامب جاءت بعد يومين فقط من مناظرة استمرت لأكثر من 90 دقيقة بين المرشحين الرئاسيين، في مناظرة كانت فوضوية إلى حد كبير.

وتم اتخاذ كل الاحتياطات لمحاولة تخفيف مخاطر "كوفيد 19" خلال المناظرة، حيث لم يتصافح المرشحان أثناء دخولهما المسرح، وتحدث المرشحان متباعدين اجتماعيا، ولكن لم يرتد ترامب ولا بايدن ولا مدير المناظرة كريس والاس كمامات.

كما أنه خلال المناظرة، سخر الرئيس الأمريكي من منافسه بايدن، لاستخدامه المتكرر للكمامات.

ولكن ما يزيد المخاوف، هو أنه خلال الأسابيع الأخيرة، اضطلع بايدن بجدول جولات حملات انتخابية مكثفة للسفر بين الولايات التي تشهد صراعات رئيسية بما في ذلك فلوريدا وميتيشغان وويسكونسن.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

​ففي اليوم التالي للمناظرة مباشرة، شارك بايدن في 7 جولات انتخابية، في جولة القطار عبر أوهايو وغربي بنسلفانيا.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".