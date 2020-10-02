رغم إصابة ترامب بكورونا... مناظرة بنس وهاريس في موعدها

قالت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المناظرات الانتخابية، يوم الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول، إن المناظرة المقررة يوم 7 أكتوبر، بين نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين المرشحة لشغل المنصب في إدارة بايدن، حال فوزه، ستعقد في موعدها.

ومن المقرر أن تعقد المناظرة بين نائب الرئيس الأمريكي الحالي، مايك بنس، والمرشحة على منصب نائب الرئيس، كامالا هاريس.

وتأتي تلك المناظرة، وسط مخاوف عديدة إثر إعلان إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن بنس وهاريس بشكل منفصل يوم الجمعة أنهما أثبتتا نتائج سلبية لـ "كوفيد 19".

وقال مصدر في لجنة المناظرات الرئاسية، التي تشرف على تلك الفعاليات، لوكالة "رويترز": "إنه لا توجد خطط لإلغاء مناظرة زملائه في الانتخابات في ولاية يوتا يوم الأربعاء".

وكان مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال إنه سيتم تعطيل أحداث وفعاليات الحملة أو إقامتها افتراضيا، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح بيل ستيبين، مدير حملة ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" أن جميع الفعاليات التي ستجريها الحملة سيتم تأجيلها أو عقدها افتراضيا، بسبب إصابته بـ"كوفيد 19".

وتابع بقوله "كل أحداث الحملة المعلن عنها سابقا،والتي تنطوي على مشاركة الرئيس في طور الانتقال إلى أحداث افتراضية أو يتم تأجيلها مؤقتا".

كما أشار ستيبين إلى أنه تم تأجيل كافة الأحداث المفترض مشاركة السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بعدما ثبت إصابتها بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".