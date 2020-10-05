أمين عام حلف "الناتو" يدعو إلى وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، مع ارتفاع عدد القتلى في القتال الدائر في الإقليم الانفصالي الواقع في جنوب القوقاز.

وقال ستولتنبرغ، خلال زيارة إلى تركيا، بحسب وكالة "رويترز": "من المهم للغاية أن ننقل رسالة شديدة الوضوح إلى جميع الأطراف بأن عليهم وقف القتال على الفور، وبأننا ينبغي أن ندعم كل الجهود لإيجاد حل سلمي من خلال التفاوض".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "لا يوجد حل عسكري".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، في 27 سبتمبر/ أيلول الفائت، وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وعلى الرغم من الدعوات الدولية لوقف التصعيد تتواصل الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ المتنازع عليه.