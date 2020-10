وزراء خارجية روسيا وفرنسا والولايات المتحدة يدعون لوقف إطلاق النار في قره باغ

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ثلاثي منشور على موقع الخارجية الروسية: "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، الذين يمثلون الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يدينون بأشد العبارات التصعيد الخطير وغير المسبوق في ناغوني قره باغ وخارجه".

