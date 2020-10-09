مدير برنامج الأغذية العالمي يعلق على الفوز بجائزة نوبل للسلام... فيديو

قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إعلان فوز البرنامج بجائزة نوبل للسلام هذا العام "شرف عظيم".

وكتب على "تويتر"، "إنه عرفان مدهش بتفاني أسرة برنامج الأغذية العالمي وعملها يوميا للقضاء على الجوع في أكثر من 80 دولة".

وقال في فيديو مرفق بالتغريدة إنه "يشعر بسعادة بالغة لأن الفوز بجائزة نوبل للسلام هو أهم شيء حدث له في حياته".

وتابع "شيء لا يصدق".

We are deeply humbled to receive the #NobelPeacePrize. This is an incredible recognition of the dedication of the @WFP family, working to end hunger everyday in 80+ countries.



Thank you @NobelPrize for this incredible honor! pic.twitter.com/bHcS0usWQa — David Beasley (@WFPChief) October 9, 2020

ومنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2020، اليوم الجمعة، لبرنامج الغذاء العالمي على الجهود في القضاء على الجوع.

وجاء في قرار لجنة نوبل: "أن الجائزة تمنح للبرنامج لجهوده في القضاء على الجوع والمساهمة في تحسين الظروف لتحقيق السلام في مناطق الصراع".

وتم ترشيح 211 شخصا من بينهم ​​ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرج . تم ترشيح الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما أيضًا العام الماضي لإلهام حركة عالمية تدعو إلى العمل بشأن تغير المناخ.

وتعتبر أعداد المرشحين لهذا العام، والتي تضم أيضًا 107 منظمات، رابع أعلى عدد من المرشحين منذ عام 1901.

وجرى ترشيح نشطاء مؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ من المشرعين في النرويج والولايات المتحدة. كما رشح أعضاء من حزب اليسار الألماني، من بين آخرين، والمسرب الأمريكي إدوارد سنودن لكشفه عن برامج المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة.

وشهد العام الماضي تكريم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لجهوده لتعزيز السلام الإقليمي، بما في ذلك مع إريتريا.

وتبلغ قيمة كل جائزة 10 ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).